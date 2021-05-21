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HaberlerGündem3. SayfaKATİL MAGANDA! Son dakika: Önce laf attı, sonra öldürdü!
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Yanında kadın vardı! Laf atıp vurdular!

Antalya'da, kız arkadaşı ile gittiği ormanlık alanda 'Laf atma' yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in kız kardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" diyerek gözyaşı döktü

KATİL MAGANDA! Son dakika: Önce laf attı, sonra öldürdü!
Yanında kadın vardı! Laf atıp vurdular!
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DHA

Antalya'da Hakan Ökten ile Havva B., araçla dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. İddiaya göre, burada kendilerine laf atan bir kişiyle Hakan Ökten arasında tartışma çıktı.

Kimliği belirsiz kişi tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Hakan Ökten'e 2 el ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre Ökten'i yaralayan saldırgan kaçtı. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B. aracı kullanarak ormanlık alandan çıkıp yoldan geçen sürücülerden yardım istedi.

Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi otomobilde bulunan Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezi görevlileri yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

EVLİ VE 6 ÇOCUK BABASIYDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı.

Cenazenin alındığı sırada gözyaşı döken kız kardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" dedi.

KATİLİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öldürülen Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verilecek. Olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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