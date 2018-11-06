Kız kardeşinin anlattıkları dehşete düşürdü

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan ölen Seher Çetintaş'ın kızı Z.K. (16) da duruşmaya Müşteki sıfatıyla katıldı. DHA'nın haberine göre, tutuklu sanık Kalender, çok üzgün ve pişman olduğunu, Seher Çetintaş'ın ailesinden özür dilediğini belirterek, Seher Çetintaş ile bir yıl çocuklarıyla birlikte aynı evde kaldığını ve amacının da evlenmek olduğunu söyledi.

SANIK: GÖZLERİMİ KAPATIP, 3-4 EL ATEŞ ETTİM

Seher Çetintaş'ın eşi ile olan sorunlarından dolayı kendisinden yardım istediğini belirterek, "Ben de yardımcı oldum. Aramızda duygusal bağ oluştu. Kendisinin isteği ile siteye taşındık. Oradan da başka eve taşındık. Sonrasında benden ev almamı istedi. İmkânım olmadığını söyledim. O da bana 'Ev almayacaksan alacak insan çok' dedi. Farklı telefonlardan ve eski eşinden tehdit telefonları alınca evleri ayırdık. Kendisi benim evimin üst katında daire kiraladı. Kendisi kapıma sık sık gelip görüşmek istiyordu. Taleplerini reddettin. Farklı kişilerden tehditler ve aramalar geliyordu. En az bir senedir dükkânıma gidemedim. Yaptığım araştıramaya göre Seher Hanım'ın beni tehdit ettirdiğini öğrendim. Olay günü beni kafeye çağırdı. Kafeye gittim, çay söyledim, içmedi, çok tedirgindi. Onur zedeleyici sözler söyledi. Sonrasında sana güçlü birisini çıkaracağımı söylemiştim. 'Birazdan göreceksin' dedi. Kapı önüne çıktık. Çıktığımız zaman yüzüme tükürdü ve 'Senin gibi adamın yüzüne tükürülür' dedi. Hakaret içerikli bir ses duydum. Sesin geldiği yöne kafamı çevirdiğimde silahlı birisinin üzerime geldiğini gördüm. Panik yaptım. Kendimi savunmak amaçlı silahıma sarıldım. Silah sesini duysun kaçsın istiyordum. Gözlerimi kapatıp, 3-4 el ateş ettim. Maktule doğru yönelttim. Gözlerim kapalıydı. Silahı kurusıkı zannediyordum. Öldürücü olduğunu bilmiyordum. Gözlerimi açtığımda Seher Hanım yerde yatıyordu. Bana küfür eden adam da kaçmıştı. Görsem tanırım" dedi.

ŞİKAYETÇİ KARDEŞ: KIZ KARDEŞİMİ DÖVDÜ



Duruşmada, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimata cevap verildiği ve Seher Çetintaş'ın kardeşi Safinar Çetintaş'ın müşteki sıfatıyla ifadesinin alındığı tutanaklara geçirildi.

Safinar Çetintaş ifadesinde, sanığın kız kardeşi ile bir dönem arkadaş olduklarını belirterek, "Diğer kız kardeşimin düğünü nedeniyle 2017 yılı sonbahar gibi kız kardeşim, çocukları ve sanık evime geldi. Arkadaşlıkları sürecinde kız kardeşim sanıktan ayrılmaya karar verdi. Sanık, kız kardeşimin olaydan bir iki ay önce parmağını ısırmıştı. Bu nedenle parmağı sakat kalmıştı. Yine bir defasında da kız kardeşimi dövmesi nedeniyle kız kardeşim elmacık kemikleri kırılmıştı. Kız kardeşim bu nedenle estetik operasyon geçirmişti. Kız kardeşim sanıktan ayrılmıştı. Sanık bu durumu kabul edemediği için kız kardeşimi öldürmüştür. Sanıktan şikâyetçiyim. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılsın" dedi.



'EYLEMİ TASARLAMA ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR'



Sanık avukatı da müvekkili lehine delil toplanmadığını, gelen tehdit mesajlarını da mahkemeye sunduğunu belirterek, "Seher Hanım'ın çağırdığı o güne ait telefon kayıtlarını, ayrıntılı ATK raporunu talep ediyoruz" dedi. Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu Ahmet Kalender, daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve yeniden arkadaşlık kurma isteğini reddeden Seher Çetintaş'ı silahla yakın mesafeden birden çok kez ateş ederek öldürdü. İddianamede Ahmet Kalender'in Kasten öldürme ve Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN KATİLİN İLK SÖZÜ 'PİŞMANIM' DEMEK OLDU



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına adliye önünde açıklama yapan Ayşen Ece Kavas, "Bugün reddettiği erkek tarafından öldürülen Seher Çetintaş'ın duruşması için buradayız. Hiç şaşırmadık. Katilin ilk sözü pişmanım demek oldu. Bütün kadınlardan ve şiddet gösterdiği kadınlardan özür dilemek çok meşhur. 'Pişmanım' diyerek iyi hal indirimi almaya çalışıyorlar. Kadının özel hayatını bahane ederek ya da özel hayatı hakkında zaten ölmüş olan zaten şu anda dili dönmeyen bir kadın arkasından istediğini söyleyebilen ve kendisini savunamayacak durumda olan kadın için sürekli ceza indirimi almak istiyorlar. Öldürmenin sürekli bir gerekçesi olduğunu söylüyorlar. Biz bu gerekçeleri kabul etmiyoruz. Mahkemenin kabul etmesi de bizim Türkiye'nin ilk imzacısı olmakla övündüğü İstanbul Sözleşmesi'nde yazan maddelere göre suçu normalleştiriyor. Suçun normalleştirilmesi şu anda kadın cinayetlerini arttırıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.



AVUKAT EN ÜST SINIRDAN CEZA ALMASI İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ



Avukat Çağla Bulut ise, sanığın ifade verirken çelişkilere düştüğünü belirterek, "Sürekli cezadan kurtulmaya yönelik ifade değişikliğine gitti. İddianame kasten öldürmeden açıldıysa da biz bunun tasarlayarak olduğu kanaatindeyiz. En üst sınırdan ceza alması için mücadele vereceğiz" dedi.

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