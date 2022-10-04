Katili eşinin sevgilisi çıktı!

SERALARINDA ÇALIŞAN İŞÇİ

Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet B.'nin eşi Fatma B.'nin (25) seralarında çalışan işçi Selami Şen (33) ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Fatma B.'nin, Selami Şen ile görüşüp, yazıştığı belirlendi.