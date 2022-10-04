Katili eşinin sevgilisi çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sır perdesi 1 yıl sonra aralandı! Katili eşinin sevgilisi çıktı! - Güncel Haberler
ABONE OL

Jandarma cinayette sır perdesi aralandı! Katil, eşinin sevgilisi çıktı

Amasya'da, geçen yıl ağustos ayında başından vurularak öldürülen Muhammet B. cinayeti, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu çözüldü. Muhammet B.'nin katili, eşinin sevgilisi Selami Şen çıktı. Ailenin serasında işçi olarak çalışan Şen, önceki gün jandarma tarafından gözaltına alındı

Sır perdesi 1 yıl sonra aralandı! Katili eşinin sevgilisi çıktı! - Güncel Haberler
Katili eşinin sevgilisi çıktı!
0:00 / 0:00
DHA

Amasya'da, başından vurularak öldürülen Muhammet B. (27) cinayeti, jandarma tarafından aydınlatıldı.

Olay, 16 Ağustos 2021'de merkeze bağlı Aksalur köyünde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Muhammet B. (27), Yeşilırmak Nehri kıyısında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

SERALARINDA ÇALIŞAN İŞÇİ

Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet B.'nin eşi Fatma B.'nin (25) seralarında çalışan işçi Selami Şen (33) ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Fatma B.'nin, Selami Şen ile görüşüp, yazıştığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fatma B. ile Selami Şen, jandarma tarafından önceki gün cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Fatma B. ise, adli kontrolle serbest bırakıldı.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Muhammet B.
Öldürülen Muhammet B.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Benimle birlikte olmaya var mısınız? - Günün Öne Çıkan Haberleri
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Benimle birlikte olmaya var mısınız
Torunlarıyla gezmeye çıktı, acı haber geldi
GÜNDEM Torunlarıyla gezmeye çıktı, acı haber geldi
Meclis'te 1 Ekim zirvesi! 4 lider bir araya geldi
GÜNDEM Meclis'te 1 Ekim zirvesi
MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ: Mübarek Mevlid Kandili İbadetleri Nelerdir, Ne Yapılır?
GÜNDEM Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadet ve dualar!
Son dakika haberler: Alaçatı dehşetinde Alpay'ın katilleri için istenen ceza belli oldu!
GÜNDEM Alaçatı dehşetinde Alpay'ın katilleri için istenen ...
Eski kız arkadaşını bıçaklayan 15 yaşındaki çocuğa istenen ceza belli oldu - Haberler
GÜNDEM Eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğa istenen ceza ...
Bodrum'da belediye personeli gölette bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Bodrum'da belediye personeli gölette bulundu
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
GÜNDEM TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
6 Ekim 2022 tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar ve iş yerleri tatil mi?
GÜNDEM 6 Ekim tatil mi?
Son dakika: Organ nakli çetesinden şoke eden oyun: 10 şüpheli tutuklandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Organ nakli çetesinden şoke eden oyun!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.