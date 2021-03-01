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HaberlerGündem3. SayfaKatliam gibi kavgada bir ölüm daha!
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Adıyaman'daki katliam gibi kavgada bir ölüm daha! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Adıyaman'da, muhtarlık seçimi ve kaçak kazı ihbarı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan Yaşar Göğüs (21) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece, katliam gibi kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Katliam gibi kavgada bir ölüm daha!
DHA

Adıyaman'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan Yaşar Göğüs'ün (21) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle, olayda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sincik'e bağlı Çamdere köyünde 5 Şubat'ta birbirleriyle kaçak kazı ihbarı ve muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan Göğüs ve Gözel ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi öldü.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yaşar Göğüs de bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Göğüs'ün cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

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