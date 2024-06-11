Katliam gibi kazada can kaybı 10'a çıktı!

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kadın, 36 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gaziantep'te beton mikseri ile bir minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirmişti. Katliam gibi olayda ağır yaralanan Emine Yener de hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, beton mikseri ile minibüsün çarpışmasıyla 6'sı öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Emine Yener (47), 36 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, 6 Mayıs’ta meydana geldi. Mehmet Göğüş yönetimindeki beton mikseri, şerit değiştirerek karşı yönden gelen aralarında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencilerinin de olduğu Latif Örs’ün kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada 6’sı öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Yener, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.
Yener’in cenazesi, otopsinin ardından İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne getirildi. Emine Yener, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.