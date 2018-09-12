Katliamın planlayıcısı itiraf etti: Reyhanlı saldırısında Esad parmağı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği nokta operasyonla, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Türkiye'ye getirdi.

Nazik ilk ifadesinde Reyhanlı saldırısının emrini Suriye istihbaratından aldığını söyledi.

Nazik, Türk bayrağı önünde verdiği ilk ifadesinde, "Suriye ve Suriye istihbaratı emretti. Suriye istihbaratından görevli olan Hacı kod adlı Muhammed emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım, beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da iki ayrı bombalı saldırı gerçekleşmiş, bu saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi yaralanmıştı. 2015 yılında Ankara Tren Garı'nda gerçekleşen terör saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci terör saldırısı olan Reyhanlı saldırıları o dönem kamuoyunda infial yaratmıştı.

Saldırıdan 4 ay sonra terör örgütü DEAŞ saldırıyı yayınladığı bir bildiriyle üstlenmiş, Emniyet'ten yapılan açıklamada DEAŞ'ın iddiası yalanlanmıştı. Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, saldırının Suriye istihbaratı tarafından planladığı öne sürülmüştü.

REJİMİN KALESİ LAZKİYE

Reyhanlı saldırılarının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yakalanarak Türkiye'ye getirildiği Lazkiye kenti, Türkiye sınırından 90 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 400 bin nüfuslu şehiri, Esad rejimi koruyor ve kentte çok sıkı güvenlik önlemleri olduğu belirtiliyor.

Akdeniz kıyısında bulunan kent, iç savaş boyunca Esad rejiminin kalelerinden biri olarak değerlendiriliyordu. MİT'in Yusuf Nazik'in getirildiği operasyon için hiçbir yabancı istihbarat örgütünden yardım almadığı belirtildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre Nazik, Pazar günü Lazkiye'de yakalandı ve dün gece Türkiye'ye getirildi.

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