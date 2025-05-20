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        Haberler Dünyadan Katy Perry, konserini yarıda kesip seyirciyi azarladı! Nedeni sonra ortaya çıktı - magazin haberleri

        Katy Perry, konserini yarıda kesip seyirciyi azarladı! Nedeni sonra ortaya çıktı

        Katy Perry, ABD'de verdiği konserde müziği yarıda kesip bir seyirciyi azarladı. Çok geçmeden bu diyaloğun sebebi anlaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 13:28 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:35
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        Konserde seyircisini azarladı
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        Katy Perry, ABD'nin Nevada eyaletinde verdiği konserde, seyircilerden biriyle ilginç bir diyalog yaşadı. Perry, yedinci stüdyo albümü '143'ün çıkmasının ardından başlattığı 84 günlük 'Lifetimes' adlı dünya turnesi kapsamında verdiği konserde, hayranlarından biriyle konuşmak için müziği durdurdu.

        Katy Perry, yere çömelerek diyalog içine girdiği bir seyirciyi, nişanlısı Orlando Bloom'a defalarca özel mesajlar göndermekle suçladı. Adının Kylie olduğu öğrenilen kişiye; "Neden burada olduğunu biliyorum. Dinle, eğer sevgilime özelden mesaj atmaya devam edersen... Bunu aylardır, Las Vegas'tan beri yapıyorsun. Beni sahnede görmeye gelmemişsin" diye çıkıştı.

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        Diğer seyirciler de Katy Perry'yi desteklediklerini belli ederken, ünlü şarkıcı şöyle devam etti: Sevgilimle mesajlaşmaya devam edersen seni buradan çıkaracağım. Cidden, kendi hayatına devam et.

        Katy Perry, daha sonra, nişanlısı Orlando Bloom'u kastederek; "Seni istemiyor Kyle. Onun eşi benim. Ben onunum, o da benim. Uzak dur" diye sesini yükseltti.

        Sahneye yakın duran Kyle, arkadaşlarına dönerken şaşkın görünüyordu. Katy Perry'nin bu çıkışının, 2024'te yayınladığı 'I'm His, He's Mine' (Ben Onunum, O da Benim) şarkısına başlamadan önce seyircilerle etkileşim kurma aracı olarak kullandığı bir mizansen olduğu anlaşıldı.

        Katy Perry, çoğunlukla olumsuz eleştiriler aldığı yedinci albümü sonrası verdiği konserde gösterişli bir şov sergiledi. Birden fazla kostüm giyen Perry, bir ara sahnede iplerle asılı kaldı.

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        #Katy Perry
        #konser
        #orlando bloom
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