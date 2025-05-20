Katy Perry, konserini yarıda kesip seyirciyi azarladı! Nedeni sonra ortaya çıktı

Katy Perry, ABD'nin Nevada eyaletinde verdiği konserde, seyircilerden biriyle ilginç bir diyalog yaşadı. Perry, yedinci stüdyo albümü '143'ün çıkmasının ardından başlattığı 84 günlük 'Lifetimes' adlı dünya turnesi kapsamında verdiği konserde, hayranlarından biriyle konuşmak için müziği durdurdu.

Katy Perry, yere çömelerek diyalog içine girdiği bir seyirciyi, nişanlısı Orlando Bloom'a defalarca özel mesajlar göndermekle suçladı. Adının Kylie olduğu öğrenilen kişiye; "Neden burada olduğunu biliyorum. Dinle, eğer sevgilime özelden mesaj atmaya devam edersen... Bunu aylardır, Las Vegas'tan beri yapıyorsun. Beni sahnede görmeye gelmemişsin" diye çıkıştı.

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Diğer seyirciler de Katy Perry'yi desteklediklerini belli ederken, ünlü şarkıcı şöyle devam etti: Sevgilimle mesajlaşmaya devam edersen seni buradan çıkaracağım. Cidden, kendi hayatına devam et.

Katy Perry, daha sonra, nişanlısı Orlando Bloom'u kastederek; "Seni istemiyor Kyle. Onun eşi benim. Ben onunum, o da benim. Uzak dur" diye sesini yükseltti.

Sahneye yakın duran Kyle, arkadaşlarına dönerken şaşkın görünüyordu. Katy Perry'nin bu çıkışının, 2024'te yayınladığı 'I'm His, He's Mine' (Ben Onunum, O da Benim) şarkısına başlamadan önce seyircilerle etkileşim kurma aracı olarak kullandığı bir mizansen olduğu anlaşıldı.