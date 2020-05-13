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HABERTURK.COM / İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" uyarıda bulunarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi. Açıklamada sıcak havadan dolayı olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”

BEKLENEN HAVA SICAKLARI

PERŞEMBE: Sıcak hava etkisini İzmir, Muğla, Aydın, Adana ve Mersin çevrelerinde hissettirmeye başlıyor. En yüksek sıcaklıkların; İstanbul'da 25/13, Ankara'da 29/12, İzmir'de 33/20, Aydın'da 38/18 ve Hatay'da 34/17 olması bekleniyor.

CUMA: Haftanın son günüyle birlikte sıcak hava dalgası yayılmaya devam edecek. Buna göre; İstanbul'da 30/15, Ankara'da 32/15, İzmir'de 37/22, Aydın'da 42/21, Muğla'da 38/15, Antalya'da 35/21, Kahramanmaraş'ta 37/17 ve Diyarbakır'da 37/20 sıcaklıkları tahmin ediliyor.

CUMARTESİ: Haftasonuyla birlikte sıcak hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da 33/19, Ankara'da 35/18, İzmir'de 37/25, Aydın'da 44/23, Muğla'da 40/18, Antalya'da 37/23, Kahramanmaraş'ta 39/18, Diyarbakır'da 39/22 olması bekleniyor.

PAZAR: Yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek. Buna göre, İstanbul 32/19, Ankara 33/14, İzmir 38/25, Aydın 43/23, Muğla 39/20, Antalya 39/25, Kahramanmaraş 38/21, Diyarbakır 37/24 olması bekleniyor.

PAZARTESİ: Haftanın ilk gününde de benzer sıcaklıklar yaşanmaya devam edecek. İstanbul 31/17, Ankara 35/20, İzmir 38/26, Aydın 43/23, Muğla 39/21, Antalya 38/24, Kahramanmaraş 39/19 ve Diyarbakır 39/22 olarak seyretmesi tahmin ediliyor.