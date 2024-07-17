Kavurucu sıcaklar kalp krizine ve böbrek yetersizliğine neden olabiliyor

Kavurucu sıcaklara maruz kalan diyabet ve hipertansiyon hastalarını uyaran Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, “Aşırı sıcaklarla beraber sıvı kayıpları kalp krizlerine ve böbrek yetersizliğine neden olabiliyor” dedi.

Prof. Dr. Gökalp, son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara maruz kalan diyabet ve hipertansiyon hastalarını uyardı.

Bu rahatsızlıklara sahip vatandaşların, başta sıvı kaybı olmak üzere birçok konuda dikkatli olmalarını tavsiye eden Gökalp, bahse konu hastalığı taşıyanların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarda olmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulundu. Prof. Dr. Deniz Gökalp, yaşa bağlı olarak, kalp krizlerine ve sıvı kaybına bağlı olarak böbrek yetersizliğine de neden olabileceği konuda konuştu.

DİYABET VE HİPERTANSİYON HASTALARI YAZ AYLARINDA CİDDİ PROBLEMLER YAŞIYOR Küresel ısınmayla bağlı olarak her yıl artan sıcaklıklara dikkat çeken Gökalp, “Küresel ısınmayla beraber her yıl yaz aylarında sıcaklık artışları oluyor. Artışlarla birlikte beklenmeyen birçok hastalıklar değişim göstermeye başladı. Bunların da tabii en önemlisi kronik hastalıklardan sık görülenleri. Biri diyabet, biri de hipertansiyon. Genelde diyabet, hipertansiyonla iç içe olan hastalıklar olduğu için hastalarda ciddi problemler yaşamaktayız. Bunun da nedeni aşırı sıcaklarla beraber sıvı kayıpları ve bu hasta gruplarının yaşlı ve orta yaş grubunda olması nedeniyle sessiz kalp hastalıkları dediğimiz kalp krizlerine neden oluyor. Sıvı kaybına bağlı olarak böbrek yetersizliği de bu hastalarda en önemli problemlerden. Onun için yaz aylarında daha da dikkat etmek gerekiyor” dedi.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI DA DEĞİŞİYOR Kavurucu sıcaklarda beslenme alışkanlıkları hakkında da konuşan Gökalp, “Yaz döneminin en önemli problemlerinden biri de beslenme alışkanlıklarının bozulması. Günün içerisindeki saatlerin uzaması nedeniyle hastalar beslenme programlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Şeker hastalığı için söylüyorum özellikle yaz meyvelerinden; incir, üzüm, şeftali, karpuz, kavun gibi glisemik indeksi yüksek yani şekerli gıdaların tüketimiyle beraber şekerlerinde daha ciddi yükselmeler meydana gelebiliyor. Terleme artışı ve sıcaklıklarla beraber yeterince sıvı almadıkları durumda bu sefer hem tansiyon dengesizlikleri hem de şekerlerde ani yükseklikler meydana gelebiliyor. Eğer ki beslenmelerin sağlıklı yapmazlarsa bu sefer de ani şeker düşüklüğü ve ani tansiyon düşüklüğü de gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla yaz ayları ve sıvı kayıpları beraberinde hem ani şeker yüksekliği hem şeker düşüklüğü, hem ani tansiyon yüksekliği hem ani tansiyon düşüklüğüne neden olduğundan dolayı denge problemimiz meydana gelebiliyor” ifadelerini kullandı.