Kaya Godfrey'den 'Sus Lo'

Güney Sudanlı Kaya Goldfrey, yeni şarkısı 'Sus Lo' yu 11'inci Laleli Fashion Shopping Festival'de dansçılarıyla birlikte yaptığı şovla ilk kez söyledi.

Daha öncesinde; Ajda Pekkan, Hande Yener, Hadise, Kenan Doğulu, Ziynet Sali, Ceylan Ertem ve Sefo gibi ünlü isimlerin sahnesinde dans eden Kaya Godfrey, "Türkiye'de yaşayan Afro-Türk gençlere ilham olmak ve onların sanatla daha görünür hale gelmesini sağlamak istiyorum" dedi.