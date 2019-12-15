Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Kaya mezarlarda Süryanice kitabeler bulundu

Diyarbakır'ı Silvan ilçesindeki tarihi Hasuni Mağaraları'nın yanındaki kaya mezarlarında, 'Monoha' adlı papazın gömülü olduğu ve dua istenilen Süryanice yazılı 2 kitabe bulundu. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu kitabelerin 'mezartaşı' kitabesi olduğunu söyledi.

Diyarbakır
DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile Diyarbakır ve ilçelerinde Ortaçağ ve sonrasına ait kültür varlıklarının tespiti için Silvan ilçesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, Bahçeköy'de bulunan kaya mezarlarının içinde Süryanice iki kitabe tespit edildi.

Bölgede Kaymakamlık desteğiyle 10 yıldır çalışma yürüten Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Türkiye'de kaya mezarları içinde ilk defa kitabelerin tespit edildiğini söyledi. Kitabelerin fotoğrafını Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün de incelediğini ifade eden Yıldız, bunların Süryanilere ait 'mezartaşı' kitabesi olduğu sonucuna vardıklarını aktardı.

KAYA MEZARLARDA BULUNAN KİTABENİN TERCÜMESİ YAPILDI

Bu kitabede buranın bir papaz mezarı olduğunu anlatan Yıldız, "Monoha adlı papazın burada gömülü olduğu ve bu kitabeyi okuyan herkesin bu papaz için dua etmesi yazılıyor. Bölgede yaptığımız araştırmada, ilk kez içinde Süryanice kitabe bulunan bir mezara denk geldik. Bu Türkiye için de bir ilk olabilir. Şimdiye kadar yaptığımız literatür çalışmalarında, içerisinde Süryanice kitabe olan bir kaya mezarına rastlamadık. Bu kaya mezarı Süryaniler tarafından mı yapıldı, yoksa daha önce yapılmıştı da bu Süryaniler tarafından mı kullanıldı? Bu, ileriki çalışmalarımızda netlik kazanacak. Bu mekan daha sonraki dönemlerde Şapel olarak da kullanılmıştır. Bunu doğu uçtaki apsis nişinden anlıyoruz. Bu kaya mezarının ne zaman inşa edildiğini, yapıldığını net olarak bilmiyoruz. Ama çok eski olduğu, hem kalıntılardan, hem de kitabelerden anlaşılıyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
GÜNDEMBakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı
GÜNDEMBelediye başkanı tutuklandı
Adıyaman'da ham petrol tankında korkutan yangın
GÜNDEMHam petrol tankında korkutan yangın
Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga! 2 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMŞanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga!
Ceren'in katilinin yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak
GÜNDEMCeren'in katilinin dava tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı ...
Hatay'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı
GÜNDEMHatay'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı
Çinli iki diplomat ABD askeri üssüne girdikleri için kovuldu
GÜNDEMÇinli iki diplomat ABD askeri üssüne girdikleri için ...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 kişi yaralandı
GÜNDEMKuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UHM Başkanı'nı kabul etti
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UHM Başkanı'nı kabul ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X