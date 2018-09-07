Mustafa Uc'un haberine göre; Harput Kalesi eteklerinde daha önceki çalışmalarda 5 adet kaya mezar keşfedilmişti. Tarihi alanda şimdi arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. Roma dönemine ait kaya mezarlar gün yüzüne çıkarılacak. 2 bin yıl öncesine ait kaya mezarlar, dönemin aristokrat sınıfa ait insanlarının defnedilmesi için kullanılmış. 1985 yılında tespit edilen kaya mezarları Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yapılan bir proje ile temizlenip turizme kazandırılacak. KUDEB Başkanı ve Sanat Tarihi Uzmanı Kadir Atıcı, Harput Kalesi eteklerinde bulunan 5 kaya mezarında da arkeolojik çalışmalar yapılmaya başlandığını söyledi.

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KUDEB Başkanı ve Sanat Tarihi Uzmanı Kadir Atıcı, "5 adet kaya mezarlarında arkeolojik kazı çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Kaya mezarları doğal bir kaya şeklinde oyulmuş. Taşların temizlenmesi daha sonraki evrelerde de toprağın tahliyesiyle birlikte kaya mezarları tamamen gün yüzüne çıkmış olacak." dedi.Çalışmaların 40 dönüm alanda sürdürüldüğünü ve Osmanlı dönemine ait yapıların da mevcut olduğunu anlatan Atıcı, "Çalışmalar bittiğinde tarihi alan turizme kazandırılacak. Harput'a gelen yerli ve yabancı turistler, bu alan içerisindeki üç dönemi, farklı medeniyetlerin yapmış oldukları mimari üslup ve unsurları görmüş olacaklar." şeklinde konuştu.