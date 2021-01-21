Kayabeyli ailesi köşeye sıkışıyor! 0:00 / 0:00

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Alev Alev bu akşam 11. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi'nin karşısında uçurumun kenarına sürüklenen Tomris'in kurtulmak için tek şansını, Ozan, Ömer ve Rüya bir araya gelerek yaratır. Çelebi'ye karşı ellerine büyük bir fırsat geçmek üzeredir.

Hapisten çıkan Bülent, kendisine atılan iftiranın bedelini, Tomris ve Çiçek'e çok sert ödetmeye kararlıdır. İskender'in verdiği açık, Kayabeyli ailesini hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Rüya ve Ömer arasındaki aşk kıvılcımları ise büyülü bir anda, yangına dönüşecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Alev Alev"in 11. Bölüm Tanıtımları;

"Alev Alev"in 11. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;