Kayak tutkunlarının yeni adresi: Keltepe

Kayak merkezinin her geçen gün daha çok ilgi gördüğüne işaret eden Güven, "Ülke genelinde devam eden kar yağışından biz de nasiplendik. Martın ortalarına gelmemize rağmen kayak için yeterli kar var. Martın sonuna kadar burada misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.