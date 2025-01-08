Kayan yıldızlar nereye gidiyor? Bugün "dilek tutmak" ile bağdaştırılan yıldız kaymalarının ardındaki şaşırtıcı gerçekler!

KAYAN YILDIZLAR NEDİR?

Kayan yıldızlar, gerçekte yıldız değil, dünyanın atmosferine giren ve yüksek hızda hareket eden küçük kaya ya da toz parçalarıdır. Bu parçacıklar, atmosferle çarpıştıklarında o kadar hızlı ısınırlar ki parlamaya başlarlar. Bu parlama, gece gökyüzünde bir çizgi olarak gözlemlenir. Astronomlar bu olaya “meteor” adını verirler.