Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKaybolduğu ileri sürülen vatandaş aranıyor
ABONE OL

Burhaniye'de denizde kaybolduğu ileri sürülen vatandaş aranıyor

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Mahallesi'nde denizde kaybolduğu ileri sürülen bir kişinin bulunması amacıyla DEGAK ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor

burhaniye kayıp
İHA

Burhaniye'de denizde kaybolduğu ileri sürülen vatandaş aranıyor.

Ören sahiline dün saat 18.00 civarında köpek ile gelen bir kişinin, denize girerek 300 metre civarı açıldığını gören vatandaşlar, kişinin denizden çıkmaması üzerine durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri) ekipleri sevk edildi.

Gece helikopterle devam eden arama kurtarma çalışmaları bugün gün boyunca da dalgıçlar ve sahil güvenlik botları tarafından sürdürüldü. Sahil güvenlik ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada köpeğin bölgede bulunan bir pansiyona ait olduğunu ve sık sık deniz kenarına geldiğini belirledi.

Öte yandan, denize giren kişinin elbiselerinin yerinde olmadığı ve kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda da bulunulmadığı tespit edildi. Bölgede Sahil Güvenlik botları ve DEGAK ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denize giren vatandaşı görenler de arama çalışmalarını merakla izlerken, Sahil Güvenliğin onu bulmasını temenni etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SGK saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? SGK çalışma saatleri
GÜNDEMSGK saat kaçta açılıyor?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç tarihi 2020
GÜNDEMDGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor? Aile Sağlığı Merkezleri saat kaçta kapanır?
GÜNDEMSağlık Ocağı saat kaçta açılıyor?
17 yaşındaki genci öldüren özçekim!
GÜNDEM17 yaşındaki genci öldüren özçekim!
PTT Kargo saat kaçta açılır, kaçta kapanır? PTT Kargo çalışma saatleri
GÜNDEMPTT Kargo saat kaçta açılır?
Son dakika haberi... Kazaya davetiye! Devrildi devrilecek
GÜNDEMDevrildi devrilecek!
Yapı Kredi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanır? Yapı Kredi çalışma saatleri
GÜNDEMYapı Kredi saat kaçta açılıyor?
Ziraat Bankası saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? Ziraat Bankası çalışma saatleri
GÜNDEMZiraat Bankası çalışma saatleri
KPSS lisans soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEMKPSS lisans soru ve cevapları yayımlandı mı?
VakıfBank saat kaçta açılır, kaçta kapanır? İşte VakıfBank çalışma saatleri
GÜNDEMVakıfBank çalışma saatleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X