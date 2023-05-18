Kaybolması belgesele konu olmuştu: 6 yıl sonra bulundu

Asheville polisi tarafından yapılan açıklamada, şu anda 15 yaşında olan Kayla'nın, bir alışveriş merkezinde tespit edildikten sonra alınarak velayeti bulunan babası Ryan Iserka'ya teslim edildiği, annesi Heather Unbehaun'un da "çocuk kaçırmaktan" gözaltına alındığını belirtildi.

40 yaşındaki anne Unbehaun'un 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve 11 Temmuz'da Illinois'a nakledilerek mahkemeye çıkacağı kaydedildi.