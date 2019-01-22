Koca da karşı dava açtı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre, kadın, müşterek konutun bir anahtarının kocasının ailesinde bulunduğunu, kayınpederinin istediği zaman kapıyı dahi çalmaksızın evlerine kapıyı anahtarla açarak girdiğini, kocasının da bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Kadın, boşanmalarına karar verilerek nafaka ve 20 bin lira manevi tazminat istedi.

KOCA KARŞI DAVA AÇTI

Davalı koca da karşı dava açarak eşinin iddialarının doğru olmadığını, evlilik birliği içerisinde eşine karşı gereken sevgi ve ilgiyi gösterdiğini savundu. Ailesi ile ilgili iddiaların da asılsız olduğunu savunarak boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

MAHKEME KADINI HAKLI BULDU



Mahkeme, müşterek evin bir anahtarının davalı kocanın anne ve babasında bulunduğu, bu kişilerin her istediklerinde eve girerek aile mahremiyetini ihlal ettiklerini belirtti. Davalı kocanın buna sessiz kalmasını da kusurlu davranış olarak değerlendiren mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi. Kocanın 20 bin lira manevi tazminat ve 500 TL nafaka vermesine de hükmetti.