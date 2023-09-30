Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kayıp başvurusu yapılmıştı! Muğla Marmaris'te uçurumda feci son!

        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün kayıp ihbarı yapılan 56 yaşındaki Cem Hepdeniz, motosikletliyle birlikte uçurumda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da olay, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Gökbel Kavşağı D-400 karayolu 2. kilometresinde yaşandı.

        UÇURUMDA FARK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre, Menteşe-Marmaris istikameti yolun sağındaki uçurumda sabah saatlerinde motosiklet ve sürücüsü bulundu.

        KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede öldüğü anlaşılan motosiklet sürücüsünün dün kayıp ihbarı yapılan Cem Hepdeniz (56) olduğunu belirledi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hepdeniz'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro