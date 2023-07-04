"BAYRAMDAN SONRA BERABER OLACAKTIK"

Yan komşusu Stella Kent, "Biz seyahatteydik. Belki 1 buçuk ay önce beraberdik; beraber çay içtik, kahvaltı yaptık. Biz sonra döndük. Onlar köye gideceklerini söylediler ve bayramdan sonra tekrar beraber olacaktık. Ondan sonra birdenbire kayıp dediler, kayıp ne demek? Biz 35 senedir komşuyuz. Biz yazlıkçıyız. Onlar yaz kış buradalar. Hemen hemen aynı zamanda evleri aldık. Harika bir insandı, entelektüel, hoş sohbet, bir beyefendi, her konuda konuşabildiğiniz, klasik müzik dinleyen, kendi halinde, köpeğini alır dolaşır. Yani böyle bir şeyin onun başına gelmesini ve ne başına geldiyse bilemiyorum, sahiden imkansız gibi görünüyor. Kendi halinde sabah köpeğini alırdı gezmeye çıkardı. Yukarı doğru çıkardı akşam da toplanırdı gelirdi. Bir acayiplik oldu ama ne oldu bilmiyorum. Kimse bilmiyor zannediyorum. İnsan nasıl kaybolur ki, normalde kaybolsa yolunu şaşırsa, bulacaklar bir yerlerde" dedi.