Kayıp engelli kızla bulundu! Polisi şaşırtan cevap!

Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, yüzde 80 zihinsel engelli olduğu öğrenilen Tuğba M. (20), 27 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesinde kayboldu.
AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNDU
İHA'da yer alan habere göre ailenin kayıp ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı aramaya başladı.
YANINDA BİRİYLE BULUNDU
Dün saat 11.00 sıralarında kayıp olarak aranan Tuğba M., sahilde bulundu. Kızın yanında bulunan Y.S. ise gözaltına alındı.
POLİSE TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
Polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülen Y.S. ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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