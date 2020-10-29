Kayıp genç çayda bulundu

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Batman’da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Dündar Gür, Batman Çayı'nda ölü bulundu.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, geçen pazar günü evden çıkan Dündar Gür'den bir daha haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. 4 gün boyunca yapılan aramalarda Gür'ün izine rastlanmadı. Bugün Batman Çayı'nın Malabadi Köprüsü mevkiinde cansız beden gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı çalışmalar sonucunda cansız beden çaydan çıkarıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin 4 gündür aranan Dündar Gür'e ait olduğu belirlendi. Dündar Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.