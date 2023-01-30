DHA'da yer alan habere göre ilçede bulunan inşaattaki su kuyusunda, mahalle sakinleri ceset olduğunu gördü.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'e ait olduğunu tespit etti.