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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Gürkan dosyasında şoke eden gelişme | Son dakika haberleri

        Kayıp Gürkan dosyasında şoke eden gelişme

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün dikkat çeken anlar ekranlara geldi. Didem Arslan Yılmaz 11 yıllık "Kayıp Gürkan" dosyasını yeniden ele aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 20:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:30
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        Kayıp Gürkan dosyasında şoke eden gelişme
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        Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı anonslarının ardından canlı yayına ihbar üstüne ihbar geldi.

        “O EVİN BAHÇESİNE BETON DÖKTÜLER”

        Gelen ilk ihbar stüdyonun buz kesmesine sebep oldu. “O evin bahçesine beton döktüler.” ihbar sonrası kaybı sır meselesi olan Gürkan için oklar evin bahçesine yöneldi.

        Bir diğer ihbardaysa mahalle sakini olduğu iddia edilen kişi “Yeşim'i bu olayların ardından patronu kaçırdı.” sözlerini kullandı. Didem Arslan Yılmaz mahalleliye “Susmayın” çağrısında bulundu.

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