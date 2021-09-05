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Kayıp hayvanlar, jandarmanın gece görüşlü termal kamerasıyla bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında kaybolan 80 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu yerleri gece görüşlü termal kamerayla tespit edilerek, sahibine teslim edildi.

Kayıp hayvanlar, jandarmanın gece görüşlü termal kamerasıyla bulundu
Kayıp hayvanlar, termal kamerayla bulundu
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DHA

Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde Selahattin Güneş Arar'a ait 80 küçükbaş hayvan, akşam saatlerinde kayboldu. Arar, bölgenin dağlık ve kayalık arazi olması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Arındık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı. Havanın karanlık olması sebebiyle ekipler, bölgede gece görüşlü termal kamerayla da arama yaptı. 4 saatlik arama sonucunda sürü, 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda kamerayla tespit edildi. Hayvanlarını teslim alan Selahattin Güneş Arar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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