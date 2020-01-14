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Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu

Yatırım yapmak için geldiği İstanbul'da 4 ay önce kayıplara karışan Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama'nın öldürülüp Çatalca'da ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Iraklı kayıp iş adamının cesedi bulundu!
DHA

Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 Bin Dolar ile 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'a geldi.

DHA'nın haberine göre, Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 tane daire almak için anlaştı. Daire alım işlemleri sürerken 10 Eylül'de Esenyurt'ta kafede yabancı uyruklu bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İşadamı Tuama'dan haber alamayan yakınları Türkiye'ye gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalarda Tuama'nın, 10 Eylül günü yabancı uyruklu bir kişi ile Beylikdüzü'nde görüştüğü anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Polis araştırmaların sonucunda kafede Tuama ile görüşen yabancı uyruklu şüpheli dahil 5 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATALCA'DA ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularında Tuama'yı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde Iraklı iş adamının cesedini Çatalca'da ormanlık alana gömdüklerini söyledi.

Şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda kazı yapan ekipler, Iraklı iş adamı Tuama'nın cansız bedenini buldu. Tuama'nın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

 

 

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