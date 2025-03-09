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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu

        Mersin'de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Abdullah Akbaş (24), yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:52
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        24 yaşındaki genç bahçede ölü bulundu
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        Mersin'deki olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 1011. Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, apartman sakini Abdullah Akbaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Akbaş hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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