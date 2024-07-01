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        Haberler Gündem Kayıp Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni bulundu - En Son Haberler

        Kayıp Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni bulundu

        Bir süredir aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:15
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        Kayıp profesörün cansız bedenine ulaşıldı
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        ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

        Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'un cansız bedeninin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #haberler
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