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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Serkan'dan acı haber! | Son dakika haberleri

        Kayıp Serkan'ın sulama kanalında cesedi bulundu

        Mersin'de, 7 gündür aranan 17 yaşındaki Serkan Fidan'dan acı haber geldi. Fidan'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:17
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        Kayıp Serkan'dan acı haber!
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        Mersin'de, 7 gündür kayıp olarak aranan Serkan Fidan'ın (17), sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Fidan'ın, kaybolmadan önce evinden markete ekmek almaya çıktığı öğrenildi.

        Tarsus ilçesinde Atalar-Yeşiltepe mahalleleri arasındaki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kanaldan çıkardığı ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Cansız bedenin, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve 1 Haziran'dan bu yana aranan Serkan Fidan'a ait olduğu öğrenildi. Fidan'ın, Yunus Emre Mahallesi'ndeki ikametinden markete ekmek almak için çıktığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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