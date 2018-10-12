Bir Suudi klasiğiyle sınır ötesi operasyona uğrayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan Prens Türki bin Bender, Prens Halid bin Ferhan ve Prens Suud bin Saif el-Nasr’a kabarık bir kayıp listesi var Riyad’ın. Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddiası malum; Kral Salman’a muhalif üç prensin ise Avrupa’dan kaçırıldığına dair deliller mevcut, ancak akıbetleri hakkında hiçbir bilgi yok.

Çin ise illüzyonla adam kaybetmekte daha şeffaf! Önce Interpol şefi Meng Hongwei’nin Çin’de kaybolmasıyla uluslararası bir hayret dalgası yaşandı; ardından Pekin adamın istifa ettiğini bildirdi kısaca. Aynı zamanda Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı olan Meng hakkında, rüşveti de içeren yolsuzluk soruşturması yürütüldüğü bildirildi.

Xinhua ajansı, Meng'in 2016'da çekilmiş bu fotoğrafını servis etti.

Meng Hongwei’in akıbeti çabuk ortaya çıktı, çünkü Pekin’den hiç beklenmedik bir acemilik söz konusuydu. Daha önce kayıp milyarder vakalarında, hedefteki kurbanların eşleri de bir şekilde görünmez kılınırdı. Hongwei’nin karısı Grace ise Interpol’ün merkezi Lyon’daydı, kocasından haber alamadığını Fransız polisine bildirip ailesi için koruma talebine bulunmuş, kocasının Whatsapp’tan gönderdiği bıçak emojisine kadar herşeyi açık etmişti. Yüzünü gizleyerek basın toplantısı bile düzenledi.

Meng'in eşi güvenlik nedeniyle yüzünü gizleyerek basına konuştu.

ŞÖHRETLİ TAVUK

Beyazperdede Çin’in en şöhretli uluslararası yüzü Fan Bingbing’in sır günleri ise daha uzun sürdü. Kendisinden temmuz ayından beri haber alınamayan yıldız geçen 3 Ekim’de ortaya çıktı.

Fan Bingbing geçen mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda.

Son birkaç yıldır ekonomi yazarlarının analizlerinde sık sık şu Çin deyişine rastlanıyor: “Maymunu korkutmak için tavuğu keseceksin”; yani diğerlerine ibret olsun diye birini cezalandırmak anlamında… İşte Fan Bingbing’in de Pekin’in yeni tavuğu olduğuna dair genel kanı hakim.

Önceki “tavuklar” Wanda, Anbang, Fosun gibi dev şirketlerin milyarder patronlarıydı. 2013’te Şi Cinping liderliğinde başlayan yolsuzlukla mücadele dalgasının ardından Pekin, parasını dışarıya çıkarmak isteyen yatırımcılara gözdağı vermek için milyarderlerin peşine düştü; çünkü sermaye çıkışı 2 trilyon doları bulmuştu. 2015’te üç şirketin yaptığı işlemlerle ilgili risk soruşturmaları yürütülürken, o yıl tam 5 milyarder ortadan yok oldu. Mesela 7 milyar dolarlık net varlığıyla “Çin’in Warren Buffet’ı” diye anılan, Fosun Grubu’nun başındaki Guo Guangchang; Guotai Yunan Int.’ın CEO’su Yim Fung… Bu kayboluşların çok ağır finansal sonuçları oldu. Hanenergy’nin Başkanı Lei Heijun, kaybolduğu için hissedarlar toplantısına katılamayınca şirket hisseleri yüzde 47 değer kaybetti: 18.6 milyar dolar uçtu gitti. Kayıpların hepsi de bir bir ortaya çıktı, hayat devam etti.

KAMUOYUNDAN ÖZÜR

Şimdi Fan Bingbing için de hayat devam ediyor. Ama nasıl? “X-Men: Days of Future Past”taki rolüyle uluslararası şöhrete kavuşan, geçen yıl Cannes Film Festivali’nde jüri üyesi olan 37 yaşındaki Fan, Çin’in erkek egemen eğlence sektöründe ağır fakat emin adımlarla yükselmiş, kendi yapım şirketini kurmuştu. Şirketi, yılda iyi gişe yapan 4-5 film çıkarırken kendisi de oyuncu olarak dünyanın en çok kazanan yıldızları arasında yer alıyor, kırmızı halılarda ünlü imzaların tasarımlarıyla büyük sükse yapıyordu.

Sonra geçen temmuzda ortadan yok oluverdi. Milyonlarca hayranının 3 ay süren kaygı dolu bekleyişinden sonra 3 Ekim günü esrar perdesi aralandı. Fan, Çin’in Twitter’ı Weibo’daki hesabından bir açıklama yaparak kamuoyundan ve hayranlarından özür diledi. Yakayı ele verdiği vergi usulsüzlüğü nedeniyle büyük utanç içinde olduğunu, hayatında hiç olmadığı kadar derin acılar çektiğini anlatıyor, şöyle yazıyordu: “Benim için ulusal, sosyal ve bireysel çıkarlar arasında hiçbir ayrım olamaz. Kamunun önündeki bir birey olarak yasalara uymalı, toplumda ve sektörde öncü rol oynamalıydım. Yasaları ihlal ettiğim için tüm kamuoyundan ve vergi yetkililerinden içtenlikle özür dilerim. Bütün mali zorluklara rağmen cezai yükümlülüklerimi sonuna kadar yerine getireceğime söz veririm.”

355 TEHLİKEDE

İşte 355'in starları: Penelope Cruz, Fan Bingbing, Marion Cotillard, Jessica Chastain ve Lupita Nyong’o.

Aylarca süren sorgu sualden sonra Fan’a kesilen vergi cezası tam 130 milyon dolardı. Amerikan Variety dergisine göre Fan Bingbing’in cezayı ödemek için bulabileceği tek kaynak şov dünyasındaydı. Tabii orada kalabilirse. Çünkü çekimlerine önümüzdeki ilkbaharda başlanacak iddialı yapım “355”in kadrosundaki yeri sallantıdaydı. Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz ve Marion Cotillard’la birlikte rol alacağı filmin yapımcıları ikircikliydi. Fan Bingbing bu skandaldan hem Pekin yönetimini, hem dağıtımcıları, hem de sinemaseverleri tatmin edecek şekilde sıyrılamadığı takdirde rolü kaybedecekti. Çekimler 2019’da olduğu için şimdilik bekle-gör politikası güdülüyor ama yeni Çinli yıldız arayışı olduğu da söyleniyor kulislerde.

Yapımcılığını Jessica Chastain’in şirketi Freckle Films’in üstlendiği aksiyonda beş ayrı istihbarat örgütünden beş kadın ajan dünyayı, kaos ve imha planları yapan bir örgütten kurtarmak için bir araya geliyor; kod adı “355” olan gizli “kız kardeşlik” istihbarat örgütünü oluşturuyorlar.

Fan’ın akıbetiyle ilgili nihai kararı verecek olan taraf ise filmin Çin’deki gösterim hakları için geçen mayısta Cannes Film Festivali’nde 20 milyon dolar ödeyen Huayi Brothers şirketi. Herhangi bir dağıtımcının devreye girmesi için de filmin başrollerinde Çinli bir yıldız olması şart. Kaldı ki, devletin Fan Bingbing’e medya yasağı getirmesi de söz konusu. Daha önce uygulanmış bir yöntem. O da filmin tanıtımı açısından ayrı bir çıkmaz olur.

Ayrıca vergi kaçırma nedeniyle halkın gözündeki yolsuz imajının da önemli etken olduğu belirtiliyor. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Çin medyasındaki atmosfer tamamen yıldızın aleyhindeydi; bir sanatçı, moda ikonu ve nüfuz sahibi olarak milyonlarca genç hayranına kötü örnek olduğu yazılıp çiziliyordu. Fan aynı zamanda, Louis Vuitton, De Beers, Adidas ve Montblanc’ın marka yüzüydü ki, skandal bu işleri de zora soktu. Montblanc sözleşmesini iptal etti. Fan’ın yurtdışındaki ajansı CAA’nın yıldızı müşteri listesinden çıkaracağı söyleniyor.

Fan Bingbing’le ilgili tek olumlu gelişme ise sosyal medya devi Sina Weibo’daki hesabının, yönetimin direktifiyle askıya alınmamış olması. Orada fişi çekilerek tamamen sıfırlanması da ihtimal dahilindeydi. Şimdilik Fan’ın bir süre daha “tavuk” olarak yaşamını sürdüreceği, çünkü Pekin yönetiminin göz hapsine aldığı yüksek kazançlı 200 oyuncunun daha olduğu söyleniyor.

TEMİZLİĞE DEVAM

Fan’ın geleceği bulanık; Meng Hongwei’ninki ise daha karanlık. Olay uluslararası sansasyona dönüştüğü için Pekin, istifa ettirdiği Interpol şefiyle hesaplaşmayı gizli tutamadı. Meng’in rüşvet aldığını kabul ettiği açıklandı. Nikkei Asian Rewiew sitesindeki habere göre Meng’le ilgili esrarın şifresi 5 yıl önceki bir olayda gizli. O tarihte yine bir kaybolma vakası yaşanmış ve Komünist Parti Politbürosu’nun eski üyesi Zou Yongkang 1 Ekim 2013 günü son kez kamuoyu önünde göründükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Zou aynı zamanda iç güvenlik teşkilatının başındaydı. Meng’in de yıllarca dahil olduğu teşkilat.

Çin'en eski iç güvenlik şefi Zou Yongkang ömür boyu hapiste.

Zou ve TV sunucusu olan karısının gözaltına alındığı aylar sonra resmen açıklandı. Sonunda Zou yolsuzluktan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, Çin Lideri Şi Cinping’in yolsuzlukla mücadele adı altında siyasi hasımlarına karşı başlattığı hareketin başlangıcıydı. Peki neden Zou ve şimdi Meng?

Haber analize göre mesele tamamen Şi Cinping’in ikbaliyle ilgili; 2012’de partinin tepesine geçtikten sonra subay kadrolarında temizliğe girişerek kendisine sadık isimlerle Halk Kurtuluş Ordusu’nda tam kontrolü sağladı. Ancak iç güvenlik ve emniyet teşkilatları için aynı durum geçerli değil. Bu nedenle Şi Cinping, Zou döneminden kalma “ayrık otlarını” temizleme harekatına girişmiş bulunuyor. Hedefi ise 2022’de 20’inci Kongre’de parti kurallarına takılıp 68 yaş haddinden emekliye ayrılmak zorunda kalmamak.