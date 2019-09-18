Kayısı reçeli nasıl yapılır?

Yaz kış kahvaltı sofralarını renklendiren reçeller, evde yapıldığında çok daha lezzetli oluyor. Bu reçellerden kayısı reçeli tarifini verelim.
Kayısı Reçeli Malzemeleri
- 2 Kg Kayısı,
- 2 Kg Toz şeker,
- 2 adet Karanfil,
- Yarım limon suyu,
Kayısı Reçeli Yapılışı:
Kayısılar ayıklanıp yıkandıktan sonra istenen büyüklükte doğranır.
Derin bir tencerede kayısı ve şeker eklenir.
Ocakta kısık ateşte kaynatılır.
Kayısılar yumuşamaya başlayıp, reçel kıvamını alınca limon suyu eklenir.
Ocakta bir 5 dakika daha kaynatılıp, ocaktan alınan kayısı reçeline karanfil eklenip, soğuduktan sonra kavanozlara alınabilir.
Afiyet olsun.
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