Kaymakam Özadalı şehit annesini ziyaret etti - BATMAN

AA

Özadalı Anneler Günü dolayısıyla, İncesu köyünde teröristlerle girdiği çatışma sonucunda şehit olan Gürgin Yıldırım’ın annesi 107 yaşındaki Cemile Yıldırım'ı evinde ziyaret edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını iletti.Şehitliğin önemine işaret eden Özadalı, şöyle konuştu:"Peygamber efendimize komşu oluyorlar. Hepimiz birgün vefat edeceğiz. Allah hepimize şehitlik nasip etsin. Kapımız her zaman sizlere sonuna kadar açık. Biz yaptığınız fedakarlık ve hizmetin karşılığını veremeyiz. Ama bu millet kainatın sonuna kadar dua etmeye devam edecek. Kaymakamlık olarak her zaman emrinizdeyiz."Oğlunun acısını unutmadığını dile getiren Yıldırım, "27 yaşında terörle girdiği çatışmada şehit oldu. Allah her zaman Türkiye ile beraber olsun." dedi.