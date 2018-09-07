Kayseri Cuma namazı saati ile birlikte vatandaşlar omuz omuza cami ve mescitlerde saf tutup Cuma namazlarını eda edecekler. Cuma namazı ile ilgili en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı vakti var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kayseri haftalık namaz saatleri ve Kayseri Cuma namazı saati vatandaşlarla paylaşıldı. İşte Kayseri Cuma saati...

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ - 7 EYLÜL

Kayseri Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden duyuruldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri haftalık namaz saatleri...

Kayseri Cuma namazı saati: 12:42

Kayseri İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Eylül 2018 Cuma 04:40 06:05 12:42 16:17 19:07 20:27 08 Eylül 2018 Cumartesi 04:41 06:06 12:42 16:16 19:06 20:25 09 Eylül 2018 Pazar 04:42 06:07 12:42 16:15 19:04 20:23 10 Eylül 2018 Pazartesi 04:44 06:08 12:41 16:14 19:03 20:21 11 Eylül 2018 Salı 04:45 06:09 12:41 16:13 19:01 20:20 12 Eylül 2018 Çarşamba 04:46 06:09 12:41 16:12 19:00 20:18 13 Eylül 2018 Perşembe 04:47 06:10 12:40 16:11 18:58 20:16

DUA'NIN ÖNEMİ

Sözlük anlamı ile dua “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” demektir. Dinî bir terim olarak ise, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a hâlini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır.

Duada daima tâzim (Allah’ı yüceleme) ve tâzimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.s.), “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 2) buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua (salât) kelimesiyle ifade edilmiştir (En’âm, 6/52; Kehf, 18/28). Diğer bir âyette de, “De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin.” (Furkân, 25/77) buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah’a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah’a yöneltilmesi; Allah’tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur’an’da ısrarla vurgulanmıştır (Şuarâ, 26/213; Kasas, 28/88).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ