        Kayseri'de 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

        Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, genel ahlaka aykırı ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek cinsel/müstehcen içerikler paylaşan 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi; yıl içinde engellenen hesap sayısı 600'e ulaştı

        Giriş: 21.11.2025 - 22:30 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:30
        102 sosyal medya hesabına erişim engeli
        Kayseri'de aile ve toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlarda bulunan 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ortamında yürüttükleri sanal devriye sırasında, bazı sosyal medya hesaplarının genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını zedeleyen, çocukların erişebileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek cinsel içerikli ve müstehcen paylaşımlar yaptığını tespit etti.

        Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yapan ekipler, 102 sosyal medya hesabına ilgili kanun gereğince erişim engeli getirdi.

        Öte yandan ekiplerin bu yıl içerisinde erişim engeli getirdiği hesap sayısı 600'e ulaştı.

        #kayseri
        #siber suçlar
        #haberler
