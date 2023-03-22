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Kayseri'de 26 ton sahte bal ele geçirildi

Kayseri'de sahte olduğu belirlenen 26 ton bal imha edilecek

Kayseri'de 26 ton sahte bal ele geçirildi
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AA

Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, polis gözetiminde Kocasinan ilçesinde belirlenen bir depoda denetim yaptı.

Yapılan denetimde çok sayıda tenekede bal ele geçirildi.

Farklı tenekelerden alınan numuneleri laboratuvar ortamında test eden ekipler, balın sahte olduğunu belirledi. 26 ton bala el kondu.

İl Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere, olayla ilgili savcılık tarafından gerekli soruşturmanın yürütüleceğini belirtti.

İnsan tüketimine uygun olmadığını tespit ettikleri balın imha edileceğini belirten Şahin, "Ramazanda da arkadaşlarımızla Kayseri'de gereken denetimleri en üst seviyede tutacağız. Vatandaşlarımız huzur içerisinde ramazanda oruçlarını tutarken diğer taraftan da bizler sofralara gelecek ürünlerle ilgili en ufak bir problem yaşamamaları için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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