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Kayseri'de 3 tona yakın sahte bandrollü tütün ele geçirildi: 4 gözaltı

Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Kayseri'de 3 tona yakın sahte bandrollü tütün ele geçirildi: 4 gözaltı
AA

Kayseri'de polis ekiplerince 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından temin ettikleri sahte bandrollü tütünleri piyasaya sürmek isteyen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen polis, 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli polis merkezine götürüldü.

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