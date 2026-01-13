Habertürk
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 18:43 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:43
        Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin açığa çıkartılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, Kocasinan ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Şulen ailesi otizmli oğullarının isteği üzerine aldıkları kuzuya evde özenle bakıyor. (AA)

