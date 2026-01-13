Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 13.01.2026 - 18:43 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:43
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin açığa çıkartılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, Kocasinan ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ