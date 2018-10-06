Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kayserispor, ilk galibiyetini geçen hafta Fenerbahçe karşısında alan Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor'u ağırladı.

FIRAT AYDINUS VAR'A GİTTİ, KIRMIZI ÇIKTI!

Karşılaşmada 9. dakika oynanırken Rajko Rotman, orta sahaya yakın bir bölgede Orhan Ovacıklı'ya sert bir faul yaptı. Bu müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus faul kararını verirken çalarken VAR odasından uyarı geldi. Pozisyonu kenardaki monitörden yeniden izleyen Fırat Aydınus, direkt kırmızı kartını çıkardı ve Rotman'ı oyundan attı.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip 25. dakikada 1-0 öne geçti: Rizespor rakip yarı alanda hızlı paslaşmalarla ceza alanına kadar sokuldu. Son olarak Süleyman Koç'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Saadane, net bir vuruşla topu filelere yolladı.

BİR KIRMIZI DAHA!

İlk yarının uzatmalarında bu kez Samudio atıldı. Yine orta alan mücadelesinde rakibine tabanla giren Samudio'ya Aydınus ilk olarak sarı kart göstermişti. Ancak VAR sistemi devreye girdi ve pozisyonu kenarda izleyen Aydınus kararını kırmızı kart olarak değiştirdi.

KAYSERİSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

59. dakika Kayserispor'da sol kanattan içeri gönderilen ortayı ceza sahası içinde Saadane uzaklaştırdı, hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi! Kayserispor'da penaltıyı kullanan Tjaronn Chery topu ağlara yolladı.

EV SAHİBİ BU KEZ ÖNE GEÇTİ



73. dakikada Kayserispor'dan muhteşem geri dönüş! Sol kanattan gelişen atakta, oyuna biraz önce giren Varela harika bir orta yaptı, bu ortaya kale önünde harika bir kafa vuran Umut Bulut topu ağlara gönderdi.

Mücadelede 86. dakika oynanırken Rizespor beraberliği mükemmel bir golle buldu! Ali Çamdalı, ceza sahası dışında Muriqi'den aldığı pasta topu düzeltti, açıyı buldu ve uzak mesafeden çok sert bir şutla kaleci Lung'u avladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ