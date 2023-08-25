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        Haberler Gündem Kayseri'de kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı - Güncel haberler

        Kayseri'de kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 18:20 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:20
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        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
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        Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.

        Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.

        Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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