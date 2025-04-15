Kayseri'de meyve ağaçlarına zirai don zararı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 11 Nisan gecesi yaşanan zirai don, elma üretimi yapan çiftçilerin ağaçlarına zarar verdi. Mağdur olan çiftçiler bir araya gelerek, yetkililerden yardım istedi.

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "11 Nisan gecesi bölgemizde olan yoğun dondan dolayı özellikle meyve bahçelerimiz soğuk aldı. Elma ağaçlarında yüzde 100'e ulaşan zarar var. Kayısılar hiç kalmadı. Meyvecilik üzerine verim alabileceğimiz bir durum yok. Ağaçlarımızın yüzde 100'ünü soğuk aldı. Bizim sadece Yeşilhisar ilçemizde, 33 bin dekar üzerinde elma bahçemiz, 4 bin dekar kayısı bahçemiz, bunun yanında kiraz ve vişne üretimi yapılıyordu. Türkiye'de bu konuda üretimde 5'inci sıradayız. 250 bin ton üretim kapasitesine sahip bir bölge. Şu anda yiyeceğimiz elma bile yok" dedi.

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Musahacılı Mahallesi Muhtarı ve elma üreticisi Yakup Şen, "11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece Yeşilhisar ilçemizde yaşanan don felaketinden dolayı elma üreticileri olarak çok büyük zarar gördük. Bizim burada devlet yetkililerinden ricamız, çiftçinin kara gününde yanında olmaları. Devlet yetkililerinden ricamız budur" diye konuştu. Elma üreticisi İbrahim Arı ise "Geçmiş yıllarda bu don olayını yaşadığımızda 2004 yılında 2290 sayılı yasadan yararlandık. Şu anda yine yararlanmak istiyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Kayadibi Mahallesi Muhtarı Muharrem Özkan da "Çiftçilerimizin çok büyük bir zararı var. Çok büyük bir afet oldu. Yetkililerin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.