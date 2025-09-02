Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de servis ücretlerine zam | Son dakika haberleri

        Kayseri'de servis ücretlerine zam yapıldı

        Kayseri'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:11
        Kayseri'de servis ücretlerine zam
        Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı.

        Yavuz Ay, zam kararına ilişkin şunları söyledi:

        "İlk defa belediye meclisine böyle bir fiyat tarifesi teklifimiz oldu. Gerekçelerimizi ilettik. Adı zam olduğu zaman verenin de alanın da aslında hoşuna gitmediği bir durum. Her iki taraf için de çıkan rakam ne olursa olsun, olumlu olmayan bir süreç içerisinde kalıyoruz. Bu dönem makas biraz daha açık olduğu için gerek esnaf tarafından gerek velilerimiz tarafından bir karşılanma olacağını düşünerek Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından açıklanan rakam yüzde 30 artış oldu. Esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi. Bizim beklentimiz bu yönden biraz daha fazlaydı, talebimiz de daha fazla yöndeydi.

        Tüketicilerimize sormuş olsak, onlar da yaşam şartları içerisinde bunu fazla bulacaklardır. İnşallah yeni sezonun hayırlı bir sezon olarak geçmesini diliyorum. Aylık olarak rakamlarımız 8 Eylül’de belediye meclisimizin toplantısında geçtikten sonra açıklanacak.

        Olağanüstü bir durum olduğu için biz biraz da komisyon kararını açıklamak zorunda kaldık. Çünkü biliyorsunuz, okullar hazırlık aşamasına başladı. 1. sınıf, anaokulları ve ilköğretim sınıfları olarak. Açıkladığımız rakamlar gidiş ve dönüş ücretlerini kapsıyor. Bunun altını çizmemde fayda var. Sosyal faaliyetler, diğer aktiviteler, kullanılan diğer ekipmanların tamamı da ayrıca ücretlendiriliyor. Rehber öğretmen, hafta sonu eğitimlerde, etütlerde ayrı ücretlere tabi tutulacaktır."

        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #servis ücretleri
