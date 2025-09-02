Kayseri'de servis ücretlerine zam

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı.

Yavuz Ay, zam kararına ilişkin şunları söyledi:

"İlk defa belediye meclisine böyle bir fiyat tarifesi teklifimiz oldu. Gerekçelerimizi ilettik. Adı zam olduğu zaman verenin de alanın da aslında hoşuna gitmediği bir durum. Her iki taraf için de çıkan rakam ne olursa olsun, olumlu olmayan bir süreç içerisinde kalıyoruz. Bu dönem makas biraz daha açık olduğu için gerek esnaf tarafından gerek velilerimiz tarafından bir karşılanma olacağını düşünerek Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından açıklanan rakam yüzde 30 artış oldu. Esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi. Bizim beklentimiz bu yönden biraz daha fazlaydı, talebimiz de daha fazla yöndeydi.

Tüketicilerimize sormuş olsak, onlar da yaşam şartları içerisinde bunu fazla bulacaklardır. İnşallah yeni sezonun hayırlı bir sezon olarak geçmesini diliyorum. Aylık olarak rakamlarımız 8 Eylül’de belediye meclisimizin toplantısında geçtikten sonra açıklanacak.