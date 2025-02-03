Kayseri'de trafik kazasında 1 çocuk öldü
Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
D.P. idaresindeki otomobil, Kayseri-Niğde karayolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında E.G'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; ekipler, hafif ticari araçtaki B.E.G'nin (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı bir kişi de hastaneye sevk edildi.