Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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AA

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Osmangazi Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı, kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen B.Ş.'nin yakalanması için adrese operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; evde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 kök Hint kenevir, 1 bonzai yapımında kullanılan sıvı madde ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İkamette bulunan Ü.K., C.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.