Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözler valilik tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...