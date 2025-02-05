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        Haberler Bilgi Gündem Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okul var mı, ders yapılacak mı?

        Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okul var mı?

        Havaların soğumasıyla yurt geneli kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Bu kapsamda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kayseri'de okulların yarın tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, "Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okul var mı?" İşte 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okulların durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 20:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:16
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        Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözler valilik tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

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        KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        ​​​​​​​"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

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        KAYSERİ HAVA DURUMU

        Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor.

        Mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

        BUZLANMA VE DON OLAYI

        Beklenen kar yağışları ile birlikte buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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