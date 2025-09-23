Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kayseri'de 'yeni bir tür' bulundu

        Kayseri'de 'yeni bir tür' bulundu

        Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında bu yıl sürdürülen kazı çalışmalarında hortumgillere ait 3 kafatası bulduklarını belirten kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Bu imkansız bir olay. Şanslıydık ki 1 sezonda bulabildik. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyoruz. Dünyaya yeni bir tür tanıtabiliriz. Net olmadan da bir şey söylemek istemiyorum. Belki de bambaşka bir şey olacak. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda bir sürprizle karşınıza çıkarız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 18:49 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 'yeni bir tür' bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri’de Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu. Alınan numunelerdeki incelemede, kemik parçalarının 7,7 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 toynaklı at, boş boynuzlugillerden antilop, gergedan, ceylan, zürafa ve fil gibi birçok hayvanın fosillerine ulaşıldı. Bu yıl haziran ayında başlayan kazı çalışmalarında 3 fil kafatası ve alt çenesi bulundu. Fosiller alçı-ceket yöntemiyle çıkarılıp Kayseri Bilim Merkezi'nde incelemeye alındı.

        BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KAZI ALANINI İNCELEDİ

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kazı Başkanı Başoğlu’ndan bu yıl yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kamuoyunda Yamula Barajı olarak bilinen barajın, hemen yanı başındayız. Burasının baraj olduktan sonra, suyun çekilmesiyle 2018 yılında bir çoban tarafından başlayan süreç ve ortaya çıkan değerler. Burada çıkarılan fosillerin 7.7 milyon yıl öncesinde yaşamış ürünler olduğunu bundan da kaynaklı olarak hem orman hem de su açısından zenginliğin göz ardı edilemeyeceğini hepimiz kabul ederiz. Filler, fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, 3 toynaklı atlar ya da sırtlan vesaire gibi yırtıcı hayvanlar dahil olmak üzere 7-8 aileden oluşan bir zenginlik var. Belki de daha fazlası çıkacak. İğneyle kuyu kazılıyor” ifadelerini kullandı.

        ‘DÜNYAYA YENİ BİR TÜR TANITABİLİRİZ’

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise bu yıl bulunan hortumlugillere ait 3 adet kafatasından bahsederek, “Bu sene bulduk. Bu imkansız bir olay. Şanslıydık ki 1 sezonda bulabildik. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyoruz. Dünyaya yeni bir tür tanıtabiliriz. Net olmadan da bir şey söylemek istemiyorum. Belki de bambaşka bir şey olacak. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda bir sürprizle karşınıza çıkarız. Bu kazıyı, ‘Geleceğe Miras Projesi’ne katmayı düşünüyoruz. Ben doğal miraslarımızı çok önemsiyorum. Çünkü bu sadece bizim zenginliğimiz değil. Sahibi biz değiliz. Bunlar gelecek kuşakların da zenginliği. Bu alanda çalışan insanlar olarak bunları tanıtmayı, korumayı ve gelecek nesle aktarmakla yükümlüyüz. O yüzden fosil kazılarını çok önemsiyorum. Daha çok desteklenmesini istiyorum” diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor