Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'de 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 16.05.2025 - 02:00 Güncelleme: 16.05.2025 - 02:00
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kocasinan Bulvarı'nda 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.
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