Kayseri'den "Dünya Spor Başkenti" başvurusu

2024 yılında Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Avrupa Spor Şehri ünvanını alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen "Avrupa Spor Başkenti 2025" programına katılarak Kayseri'yi "Dünya Spor Başkenti" yapmak üzere resmî başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a Estonya programında Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti. Program kapsamında yapılan sunumlarda Kayseri'nin spor altyapısı, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarısı, spor yatırımları ve gençlere yönelik projeleri tanıtıldı.

ACES Europe heyeti ve diğer ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de spor anlamında yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sonuçların 2026 yılı haziran ayında belli olması beklenen başvuruyu değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Avrupa Spor Şehri ünvanımızı bir adım daha ileriye taşıyarak dünya sahnesinde yer almak istiyoruz. Sporla gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aynı zamanda spor turizmini canlandırarak kent ekonomimize katkı sunmak hedefindeyiz" dedi.