Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
Kayseri'de, tartıştığı eski sevgilisi, 3 çocuk annesi, 43 yaşındaki Hatice Gül'ü, av tüfeğiyle vurarak öldüren 45 yaşındaki Mustafa Bozkurt'un ifadesi ortaya çıktı. Bozkurt savunmasında, "Küfrettiği için sinirime yenik düştüm. Çok pişmanım" dedi
Kayseri'de olay, 6 Eylül'de saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi.
HATİCE 3 ÇOCUK ANNESİYDİ
Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül (43) ile arkadaşı Mustafa Bozkurt (45) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'da yer alan habere göre Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Bozkurt, evinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hastanenin morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Gül'ün cenazesi ise ailesi tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Mustafa Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce işten ayrılıp başka yerde çalışmaya başladığı da öğrenildi.
"KÜFRETTİ SİNİRİME YENİK DÜŞTÜM"
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Bozkurt'un ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Mustafa Bozkurt, "Akşam konuştuk. Bir gün sonra buluşmak için anlaştık. Bekledim, gelmedi. Aradım. Küfretti. Olay günü sabah işe gitmeden ben uyandırdım. Sürekli sabahları işe ben kaldırırdım. Evlenmeyi düşünüyorduk. Araba ile bekledim, gelmedi. Sonra olay günü de bana küfretti. Tüfeğimi alıp fabrikaya gittim. Küfrettiği için sinirime yenik düştüm” dedi.