Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Bahçecik Barajı yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 7 YARALI VAR

İHA'daki habere göre kazada serviste bulunan H.K. hayatını kaybederken, sürücü ile beraber D.K., H.Ö., M.K., H.İ.Y., Ü.K. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılırken, H.K.'nın da cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.