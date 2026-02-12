Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Öğrenci servisi TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öğrenci servisi TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var!

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, öğrenci servisinin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 11:38 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:38
        Öğrenci servisi TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var!
        Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Bahçecik Barajı yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ 7 YARALI VAR

        İHA'daki habere göre kazada serviste bulunan H.K. hayatını kaybederken, sürücü ile beraber D.K., H.Ö., M.K., H.İ.Y., Ü.K. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılırken, H.K.'nın da cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

