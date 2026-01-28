Sobadan sızan karbonmonoksit gazı evli çifti hayattan kopardı
Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti. Yakınlarının hareketsiz olduklarını görmesi üzerine ekiplere haber vermesine rağmen 65 yaşındaki L.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi 67 yaşındaki D.K. 4 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.
KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER
İHA'daki habere göre; 24 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen D.K. (67) ile eşi L.K.'yi (65) hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine ikamete sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerde L.K.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan kocası D.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
KOCASI 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan D.K.'de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti.